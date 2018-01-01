Феттель выиграл квалификацию в Бахрейне, Хэмилтон - за пределами топ-3
Пилот Феррари Себастьян Феттель одержал победу в квалификации гонки Гран-при Бахрейна
Первую попытку в решающей части лучше всех проехал Райкконен, который воспользовался ошибкой Феттеля. Себастьян был вторым, а топ-4 разделило всего 0,2 секунды.
В итоге на последнем круге квалификации Феттель все же опередил своего напарника и взял поул. Райкконен остался вторым, а топ-3 замкнул Валттери Боттас.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым, но будет стартовать с девятого места в связи со штрафом из-за замены коробки передач.
Стоит отметить также вылет Макса Ферстаппена, который разбил болид в первом сегменте квалификации и вызвал красные флаги. Хотя ранее показанное время позволило пилоту Ред Булла пробиться во вторую часть квалификации.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1.27,958
2. Кими Райкконен (Феррари) +0,143
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,166
4. Льюис Хэмилтон(Мерседес) +0,262
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,440
6. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,371
7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,400
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,612
9. Эстебан Окон (Форс Индия) +1,916
10. Карлос Сайнс (Рено) +2,028
Не прошли в третий сегмент:
11. Брендон Хартли (Торо Россо) — 1.30,105
12. Серхио Перес (Форс Индия) — 1.30,156
13. Фернандо Алонсо (Макларен) — 1.30,212
14. Стоффель Вандорн (Макларен) — 1.30,525
15. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
Не прошли во второй сегмент:
16. Ромен Грожан (Хаас) — 1.30,530
17. Маркус Эрикссон (Заубер) — 1.31,063
18. Сергей Сироткин (Уильямс) — 1.31,414
19. Шарль Леклер (Заубер) — 1.31,420
20. Лэнс Стролл (Уильямс) — 1.31,503.
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Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.
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