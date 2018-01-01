Феттель выиграл квалификацию в Бахрейне, Хэмилтон - за пределами топ-3

Пилоты Феррари оказались быстрее Мерседеса в квалификации Гран-при Бахрейна.

Пилот Феррари Себастьян Феттель одержал победу в квалификации гонки Гран-при Бахрейна

Первую попытку в решающей части лучше всех проехал Райкконен, который воспользовался ошибкой Феттеля. Себастьян был вторым, а топ-4 разделило всего 0,2 секунды.

В итоге на последнем круге квалификации Феттель все же опередил своего напарника и взял поул. Райкконен остался вторым, а топ-3 замкнул Валттери Боттас.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвертым, но будет стартовать с девятого места в связи со штрафом из-за замены коробки передач.

Стоит отметить также вылет Макса Ферстаппена, который разбил болид в первом сегменте квалификации и вызвал красные флаги. Хотя ранее показанное время позволило пилоту Ред Булла пробиться во вторую часть квалификации.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1.27,958

2. Кими Райкконен (Феррари) +0,143

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,166

4. Льюис Хэмилтон(Мерседес) +0,262

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,440

6. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,371

7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,400

8. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,612

9. Эстебан Окон (Форс Индия) +1,916

10. Карлос Сайнс (Рено) +2,028

Не прошли в третий сегмент:

11. Брендон Хартли (Торо Россо) — 1.30,105

12. Серхио Перес (Форс Индия) — 1.30,156

13. Фернандо Алонсо (Макларен) — 1.30,212

14. Стоффель Вандорн (Макларен) — 1.30,525

15. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Не прошли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан (Хаас) — 1.30,530

17. Маркус Эрикссон (Заубер) — 1.31,063

18. Сергей Сироткин (Уильямс) — 1.31,414

19. Шарль Леклер (Заубер) — 1.31,420

20. Лэнс Стролл (Уильямс) — 1.31,503.

Читайте на нашем сайте анонс Гран-при Бахрейна.

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!