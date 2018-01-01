Ферстаппен разбил болид в квалификации на Гран-при Бахрейна
Макс Ферстаппен попал в аварию в первой квалификации в Бахрейне.
Голландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен попал в аварию по ходу первого сегмента квалификационной сессии в Бахрейне.
Голландец начал быстрый круг, однако на апексе первого поворота потерял контроль над болидом и вылетел в барьеры. Результатом происшествия стал разбитый болид и красные флаги, означающие остановку сессии.
Гонщик самостоятельно покинул поврежденную машину, но после инцидента пилот не сдержал эмоций и нецензурно выразился.
"Fuck. Fuck. Fuck." - Verstappen— ValSel (@paddocknews) 7 апреля 2018 г.
Red Flag pic.twitter.com/pLu0sZFlCt
Ферстаппен все же успел показать время и пройти во вторую квалификацию и в итоге займет 15-е квалификационное место.
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