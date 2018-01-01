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Ферстаппен разбил болид в квалификации на Гран-при Бахрейна

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Макс Ферстаппен попал в аварию в первой квалификации в Бахрейне.
Авария Макса Фестаппена
Авария Макса Фестаппена
twitter.com/f1

Голландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен попал в аварию по ходу первого сегмента квалификационной сессии в Бахрейне.

Голландец начал быстрый круг, однако на апексе первого поворота потерял контроль над болидом и вылетел в барьеры. Результатом происшествия стал разбитый болид и красные флаги, означающие остановку сессии.

Гонщик самостоятельно покинул поврежденную машину, но после инцидента пилот не сдержал эмоций и нецензурно выразился.

Ферстаппен все же успел показать время и пройти во вторую квалификацию и в итоге займет 15-е квалификационное место.

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Теги: Формула 1, Гран-при Бахрейна, Макс Ферстаппен
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