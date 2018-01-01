Райкконен показал лучшее время в третьей практике в Бахрейне

Пилоты Мерседес не выиграли ни одной из трех практик перед Гран-при.

Пилот Феррари Кими Райкконен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Бахрейна.

Второй результат у пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, третье время осталось за его напарником Даниэлем Риккардо.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон остался четвертым. Таким образом, пилоты Мерседес не выиграли ни одной из трех практик перед Гран-при. Квалификация начнется в 18:00 по киевскому времени.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика

1. Кими Райкконен (Феррари) — 1.29,868

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,525

3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,584

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,823

5. Себастьян Феттель (Феррари) +0,851

6. Валттери Боттас (Мерседес) +0,913

7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,276

8. Карлос Сайнс (Рено) +1,332

9. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,570

10. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,577

11. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,592

12. Ромен Грожан (Хаас) +1,645

13. Эстебан Окон (Форс Индия) +1,686

14. Серхио Перес (Форс Индия) +1,696

15. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,869

16. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,991

17. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,992

18. Шарль Леклер (Заубер) +2,179

19. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,595

20. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,997

Читайте на нашем сайте анонс Гран-при Бахрейна.

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.

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