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Хэмилтон потеряет пять позиций на старте Гран-при Бахрейна

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На машине действующего чемпиона Формулы-1 поменяют коробку передач.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса британец Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте Гран-при Бахрейна.

Хэмилтон оштрафован за то, что на его болиде поменяли коробку передач. Причиной замены стала утечка гидравлической жидкости.

В результате проверки инженеры Мерседеса пришли к заключению, что использовать поврежденную коробку передач в гонке будет слишком рискованно, и приняли решение заменить узел.

Читайте на нашем сайте анонс Гран-при Бахрейна. 

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени. 

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Теги: Формула 1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Бахрейна
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