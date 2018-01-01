Хэмилтон потеряет пять позиций на старте Гран-при Бахрейна
На машине действующего чемпиона Формулы-1 поменяют коробку передач.
Пилот Мерседеса британец Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте Гран-при Бахрейна.
Хэмилтон оштрафован за то, что на его болиде поменяли коробку передач. Причиной замены стала утечка гидравлической жидкости.
В результате проверки инженеры Мерседеса пришли к заключению, что использовать поврежденную коробку передач в гонке будет слишком рискованно, и приняли решение заменить узел.
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Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.
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