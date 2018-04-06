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Гран-при Бахрейна: Райкконен – первый на второй практике

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В Бахрейне завершилась вторая серия тренировочных заездов.
Кими Райкконен (Феррари)
Кими Райкконен (Феррари)
Getty Images

Пилот Феррари Кими Райкконен показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Бахрейна.

Второй результат у его партнера по команде Себастьяна Феттеля. Тройку сильнейших замкнул Валттери Боттас на Мерседесе.

Гран-при Бахрейна. Вторая практика.

1. Кими Райкконен (Феррари) – 1.29,817
2. Себастьян Феттель (Феррари) +0,011
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,563
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,655
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,928
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,934
7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,403
8. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,415
9. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,465
10. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,605
11. Ромен Грожан (Хаас) +1,774
12. Карлос Сайнс (Рено) +1,784
13. Эстебан Окон (Форс Индия) +1,992
14. Серхио Перес (Форс Индия) +2,051
15. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,152
16. Шарль Леклер (Заубер) +2,555
17. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,565
18. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,657
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,916
20. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,091.

Напомним, что Даниеэль Риккардо показал лучшее время на первой практике Гран-при Бахрейна.

Читайте на нашем сайте анонс Гран-при Бахрейна. 

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Теги: Формула 1, Гран-при Бахрейна, Кими Райкконен, Феррари
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