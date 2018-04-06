Гран-при Бахрейна: Райкконен – первый на второй практике

В Бахрейне завершилась вторая серия тренировочных заездов.

Пилот Феррари Кими Райкконен показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Бахрейна.

Второй результат у его партнера по команде Себастьяна Феттеля. Тройку сильнейших замкнул Валттери Боттас на Мерседесе.

Гран-при Бахрейна. Вторая практика.

1. Кими Райкконен (Феррари) – 1.29,817

2. Себастьян Феттель (Феррари) +0,011

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,563

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,655

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,928

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,934

7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,403

8. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,415

9. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,465

10. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,605

11. Ромен Грожан (Хаас) +1,774

12. Карлос Сайнс (Рено) +1,784

13. Эстебан Окон (Форс Индия) +1,992

14. Серхио Перес (Форс Индия) +2,051

15. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,152

16. Шарль Леклер (Заубер) +2,555

17. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,565

18. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,657

19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,916

20. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,091.

Напомним, что Даниеэль Риккардо показал лучшее время на первой практике Гран-при Бахрейна.

Читайте на нашем сайте анонс Гран-при Бахрейна.

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