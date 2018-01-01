В Бахрейне протесты против Гран-при из-за нарушения прав человека
Местные требуют отменить гонку.
В Бахрейне проходят протесты против гонки Формулы-1, которая проходит в эти выходные. Протестующие требуют отмены Гран-при по причине нарушений парв человека, сообщает Racing Clothesline.
Протесты начали в Аль-Акре в 20 км от отрассы, принимающей Формулу-1. Люди требуют поддержки ФИА в привлечении внимания мировой общественности к проблеме нарушения прав человека.
Отметим, что в 2011 году из-за аналогичных протестов Гран-при Бахрейна был отменен.
Ранее сообщалось, что Риккардо показал лучшее время на первой практике Гран-при Бахрейна.
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