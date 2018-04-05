Формула-1: анонс Гран-при Бахрейна

iSport предлагает анонс Гран-при Бахрейна - второго этапа в сезоне-2018 Формулы-1.

Новый сезон Формулы-1 стартовал две недели назад в Мельбурне, где на Гран-при Австралии первым финиш пересек Себастьян Феттель. Теперь нас ждет второй акт борьбы за чемпионство - в Бахрейне.

Гран-при Бахрейна – относительно молодой этап, появившийся в календаре Формулы-1 в 2004-м году. С тех пор гонка проводится регулярно, за исключением 2011 года, когда Гран-при не состоялся из-за политических волнений в стране.

Гонка проводится вечером, при искусственном освещении, когда температура воздуха и асфальта начинают снижаться.

Интересной особенностью этапа в Бахрейне является то, что гонщики, вместо шампанского, на подиуме обливаются безалкогольной газировкой Waard - смесью розовой воды и гранатового сока.

О трассе

Место проведения: Сахир, Бахрейн

Название трассы: Международный автодром Бахрейна

Длина круга: 5,412 км

Гоночная дистанция: 57 кругов = 308,238 км

Рекорд круга (квалификация) - 1:31,447 - Педро де ла Роса (Макларен, 2005)

Рекорд круга (гонка) - 1:28.769 - Валттери Боттас (Мерседес, 2017)

Победитель в 2017: Себастьян Феттель (Феррари)

Трасса Сахир характеризуется высоким расходом топлива и интенсивным износом тормозов. Абразивный асфальт и большое количество зон торможения создают дополнительную нагрузку на шины. Кроме этого, трасса весьма требовательна к динамике разгона, эффективности и охлаждению тормозов.

Автодром находится в пустыне, поэтому из-за наличия песка на трассе команды ставят дополнительные фильтры. Впрочем, состояние трассы к концу уикенда заметно улучшается.

На автодроме почти нет скоростных поворотов, однако при торможении в конце длинных прямых вполне можно обгонять.

Также присутствуют две независимых зоны DRS: первая будет расположена на стартовой прямой, а точка детекции разрыва между пилотами для нее будет находиться до 14-го поворота трассы.

Вторая зона активации DRS традиционно будет находиться на обратной прямой трассы между 10-м и 11-м поворотами, а отрыв между пилотами станет фиксироваться в точке перед 9-м поворотом.

О погоде

Климат в Бахрейне очень жаркий, днем воздух прогревается до +40. Прежде по ходу гонки в Сахире еще ни разу не шел дождь.

Квалификация и гонка в Бахрейне пройдут при искусственном освещении, когда температура воздуха и асфальта будет ниже, чем днем – они стартуют в 18 часов по местному времени, а в 17:55 сядет солнце.

Предварительный прогноз обещает жаркую погоду без осадков. Днем с пятницы по воскресенье воздух прогреется до +29…30 градусов при небольшой облачности и умеренном северо-восточном ветре.

О резине

На Гран При Бахрейна Pirelli предоставит каждому пилоту по 13 комплектов резины SuperSoft, Soft и Medium, десять из которых команды могут выбрать сами.

Гонщики McLaren выбрали по девять комплектов SuperSoft – больше никто не решился набрать так много наиболее мягких шин. Пилоты Renault, Haas и Force India взяли по восемь комплектов SuperSoft, все остальные – только по семь.

Тройка топ-команд сделала почти одинаковый выбор шин – кроме семи комплектов SuperSoft, Хэмилтон, Райкконен, Феттель, Риккардо и Ферстаппен получат по четыре комплекта Soft и два Medium. Точно такое же решение по шинам приняли в Williams, Toro Rosso и Sauber.

Единственным исключением среди лидеров стал Валттери Боттас, вместо второго состава Medium решивший взять дополнительный комплект Soft.

Расписание заездов

6.04 (14:00) Первая практика

6.04 (18:00) Вторая практика

7.04 (15:00) Третья практика

7.04 (18:00) Квалификация

8.04 (18:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Бахрейна:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 2,60

Себастьян Феттель (Феррари) - 3,75

Валттери Боттас (Мерседес) - 7,00

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 7,00

Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 7,00

Кими Райкконен (Феррари) - 8,00

Фернандо Алонсо (Макларен) - 51,0

Кевин Магнуссен (Хаас) - 51,0

Ромен Грожан (Хаас) - 51,0

Стоффель Вандорн (Макларен) - 101,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) - 101,0

Нико Хюлькенберг (Рено) - 101,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) 151,0

Серхио Перес (Форс-Индия) - 151,0

Брендон Хартли (Торо Россо) -501,0

Пьер Гасти (Торо Россо) - 501,0

Сергей Сироткин (Уильямс) - 751,0

Лэнс Стролл (Уильямс) - 751,0

Шарль Леклер (Заубер) - 1001,0

Маркус Эрикссон (Заубер) - 1001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.

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