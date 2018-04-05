Формула-1: анонс Гран-при Бахрейна
Новый сезон Формулы-1 стартовал две недели назад в Мельбурне, где на Гран-при Австралии первым финиш пересек Себастьян Феттель. Теперь нас ждет второй акт борьбы за чемпионство - в Бахрейне.
Гран-при Бахрейна – относительно молодой этап, появившийся в календаре Формулы-1 в 2004-м году. С тех пор гонка проводится регулярно, за исключением 2011 года, когда Гран-при не состоялся из-за политических волнений в стране.
Гонка проводится вечером, при искусственном освещении, когда температура воздуха и асфальта начинают снижаться.
Интересной особенностью этапа в Бахрейне является то, что гонщики, вместо шампанского, на подиуме обливаются безалкогольной газировкой Waard - смесью розовой воды и гранатового сока.
О трассе
Место проведения: Сахир, Бахрейн
Название трассы: Международный автодром Бахрейна
Длина круга: 5,412 км
Гоночная дистанция: 57 кругов = 308,238 км
Рекорд круга (квалификация) - 1:31,447 - Педро де ла Роса (Макларен, 2005)
Рекорд круга (гонка) - 1:28.769 - Валттери Боттас (Мерседес, 2017)
Победитель в 2017: Себастьян Феттель (Феррари)
Трасса Сахир характеризуется высоким расходом топлива и интенсивным износом тормозов. Абразивный асфальт и большое количество зон торможения создают дополнительную нагрузку на шины. Кроме этого, трасса весьма требовательна к динамике разгона, эффективности и охлаждению тормозов.
Автодром находится в пустыне, поэтому из-за наличия песка на трассе команды ставят дополнительные фильтры. Впрочем, состояние трассы к концу уикенда заметно улучшается.
На автодроме почти нет скоростных поворотов, однако при торможении в конце длинных прямых вполне можно обгонять.
Также присутствуют две независимых зоны DRS: первая будет расположена на стартовой прямой, а точка детекции разрыва между пилотами для нее будет находиться до 14-го поворота трассы.
Вторая зона активации DRS традиционно будет находиться на обратной прямой трассы между 10-м и 11-м поворотами, а отрыв между пилотами станет фиксироваться в точке перед 9-м поворотом.
О погоде
Климат в Бахрейне очень жаркий, днем воздух прогревается до +40. Прежде по ходу гонки в Сахире еще ни разу не шел дождь.
Квалификация и гонка в Бахрейне пройдут при искусственном освещении, когда температура воздуха и асфальта будет ниже, чем днем – они стартуют в 18 часов по местному времени, а в 17:55 сядет солнце.
Предварительный прогноз обещает жаркую погоду без осадков. Днем с пятницы по воскресенье воздух прогреется до +29…30 градусов при небольшой облачности и умеренном северо-восточном ветре.
О резине
На Гран При Бахрейна Pirelli предоставит каждому пилоту по 13 комплектов резины SuperSoft, Soft и Medium, десять из которых команды могут выбрать сами.
Гонщики McLaren выбрали по девять комплектов SuperSoft – больше никто не решился набрать так много наиболее мягких шин. Пилоты Renault, Haas и Force India взяли по восемь комплектов SuperSoft, все остальные – только по семь.
Тройка топ-команд сделала почти одинаковый выбор шин – кроме семи комплектов SuperSoft, Хэмилтон, Райкконен, Феттель, Риккардо и Ферстаппен получат по четыре комплекта Soft и два Medium. Точно такое же решение по шинам приняли в Williams, Toro Rosso и Sauber.
Единственным исключением среди лидеров стал Валттери Боттас, вместо второго состава Medium решивший взять дополнительный комплект Soft.
Расписание заездов
6.04 (14:00) Первая практика
6.04 (18:00) Вторая практика
7.04 (15:00) Третья практика
7.04 (18:00) Квалификация
8.04 (18:10) Гонка
Прогноз и ставки букмекеров
Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Бахрейна:
Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 2,60
Себастьян Феттель (Феррари) - 3,75
Валттери Боттас (Мерседес) - 7,00
Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 7,00
Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 7,00
Кими Райкконен (Феррари) - 8,00
Фернандо Алонсо (Макларен) - 51,0
Кевин Магнуссен (Хаас) - 51,0
Ромен Грожан (Хаас) - 51,0
Стоффель Вандорн (Макларен) - 101,0
Карлос Сайнс-младший (Рено) - 101,0
Нико Хюлькенберг (Рено) - 101,0
Эстебан Окон (Форс-Индия) 151,0
Серхио Перес (Форс-Индия) - 151,0
Брендон Хартли (Торо Россо) -501,0
Пьер Гасти (Торо Россо) - 501,0
Сергей Сироткин (Уильямс) - 751,0
Лэнс Стролл (Уильямс) - 751,0
Шарль Леклер (Заубер) - 1001,0
Маркус Эрикссон (Заубер) - 1001,0
Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в 18:00 по киевскому времени.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил