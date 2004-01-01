Переключиться на мобильную версию

Гран-при Бахрейна: онлайн трансляция начнется в 18:00

Комментариев: 0
Второе Гран-при сезона 2018 пройдет в Бахрейне на трассе Сахир.
Онлайн трансляция Гран-при Бахрейна 2018
Онлайн трансляция Гран-при Бахрейна 2018
Getty Images

Новый сезон Формулы-1 стартовал две недели назад в Мельбурне, где на Гран-при Австралии первым финиш пересек Себастьян Феттель. Теперь нас ждет второй акт борьбы за чемпионство - в Бахрейне.

Гран-при Бахрейна – относительно молодой этап, появившийся в календаре Формулы-1 в 2004-м году. С тех пор гонка проводится регулярно, за исключением 2011 года, когда Гран-при не состоялся из-за политических волнений в стране.

Гонка проводится вечером, при искусственном освещении, когда температура воздуха и асфальта начинают снижаться.

Трасса Сахир характеризуется высоким расходом топлива и интенсивным износом тормозов. На автодроме почти нет скоростных поворотов, однако при торможении в конце длинных прямых вполне можно обгонять. Также присутствуют две независимых зоны DRS.

Расписание заездов

6.04 (14:00) Первая практика
6.04 (18:00) Вторая практика
7.04 (15:00) Третья практика
7.04 (18:00) Квалификация
8.04 (18:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в этой новости в 18:00 по киевскому времени. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Формула 1, Гран-при Бахрейна, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь