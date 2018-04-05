Гран-при Бахрейна: онлайн трансляция
Новый сезон Формулы-1 стартовал две недели назад в Мельбурне, где на Гран-при Австралии первым финиш пересек Себастьян Феттель. Теперь нас ждет второй акт борьбы за чемпионство - в Бахрейне.
Гран-при Бахрейна – относительно молодой этап, появившийся в календаре Формулы-1 в 2004-м году. С тех пор гонка проводится регулярно, за исключением 2011 года, когда Гран-при не состоялся из-за политических волнений в стране.
Гонка проводится вечером, при искусственном освещении, когда температура воздуха и асфальта начинают снижаться.
Трасса Сахир характеризуется высоким расходом топлива и интенсивным износом тормозов. На автодроме почти нет скоростных поворотов, однако при торможении в конце длинных прямых вполне можно обгонять. Также присутствуют две независимых зоны DRS.
Расписание заездов
6.04 (14:00) Первая практика
6.04 (18:00) Вторая практика
7.04 (15:00) Третья практика
7.04 (18:00) Квалификация
8.04 (18:10) Гонка
Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Бахрейна в воскресенье, 8 апреля. Начало трансляции в этой новости в 18:00 по киевскому времени.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил