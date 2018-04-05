Грид-герлз вернутся в Формулу-1 на Гран-при Монако

Формулу-1 снова украсят грид-герлз.

В Формуле-1 снова появятся грид-герлз. Девушки вернутся только на Гран-при Монако. Организаторы договорились с владельцами Формулы-1 вернуть грид-герлз для участия в предстартовых процедурах перед гонкой.

"У нас хорошие отношения с Liberty Media. Они понимают, что Монако это не Монца и не Спа. Здесь зрители смотрят гонки со своих яхт с бокалом шампанского, а не жуя колбасу на трибунах. У нас нет никаких проблем с владельцами Формулы-1. Разве что эта история с девушками. Но наши аргументы услышаны, и грид-герлз на Гран-при Монако будут", - цитирует главу автомобильного клуба Монако Мишеля Бори F1i.

Ранее Формула-1 отказалась от грид-герлз с сезона 2018, заявив, что этот обычай не соответствует ценностям бренда и противоречит современным социальным нормам.

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