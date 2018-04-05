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Мерседес предложил Хэмилтону рекордный контракт в истории Формулы-1

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Льюис Хэмилтон продлит сотрудничество с Мерседес на три года.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский гонщик Льюис Хэмилтон продолжить сотрудничество с Мерседес. Немецкая компания предложило своему главному пилоту новый контракт.

Как сообщает Sky Sports, Хэмилтон подпишет с Мерседес контракт на три сезона, а зарплата британца составит 60 миллионов евро в год. Подобное соглашения станет рекордным с финансовой точки зрения в истории Формулы-1.

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф рассказал, что стороны согласовали все детали и им осталось лишь подписать документы. Однако функционер не подтвердил финансовую составляющею соглашения.

"Все почти готово и согласовано. Просто сам контракт представляет собой документ на 100 страниц, поэтому нужно все внимательно изучить", – отметил Вольфф.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон показал свои татуировки перед Гран-при Бахрейна.

Добавим, что Гран-при Бахрейна состоится в ближайшее воскресенье, 8-го апреля. Начало – в 18:10 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Теги: Формула-1, мерседес, Льюис Хэмилтон
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гость  (аноним)  05.04.2018, 16:40
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