Хэмилтон показал свои татуировки перед Гран-при Бахрейна

Пилот Мерседес сделал селфи с голым торсом в зеркале.

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон никогда не останавливается перед возможностью лишний раз продемонстрировать свои татуировки.

Вот и сейчас, накануне Гран-при Бахрейна, британец решил сфотографироваться в зеркале и показать свой торс подписчикам в Instagram.

Ранее сообщалось, что Мерседес готовится к плотной борьбе с Феррари на Гран-при Бахрейна.

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