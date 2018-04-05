Хэмилтон показал свои татуировки перед Гран-при Бахрейна
Пилот Мерседес сделал селфи с голым торсом в зеркале.
Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон никогда не останавливается перед возможностью лишний раз продемонстрировать свои татуировки.
Вот и сейчас, накануне Гран-при Бахрейна, британец решил сфотографироваться в зеркале и показать свой торс подписчикам в Instagram.
Ранее сообщалось, что Мерседес готовится к плотной борьбе с Феррари на Гран-при Бахрейна.
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