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Хэмилтон показал свои татуировки перед Гран-при Бахрейна

Комментариев: 1
Пилот Мерседес сделал селфи с голым торсом в зеркале.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
instagram.com/lewishamilton

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон никогда не останавливается перед возможностью лишний раз продемонстрировать свои татуировки.

Вот и сейчас, накануне Гран-при Бахрейна, британец решил сфотографироваться в зеркале и показать свой торс подписчикам в Instagram.

Ранее сообщалось, что Мерседес готовится к плотной борьбе с Феррари на Гран-при Бахрейна.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1, Гран-при Бахрейна
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
utekai    05.04.2018, 12:03
Оценка:  0
utekai
похож на притесняемого....
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