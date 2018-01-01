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Макларен не будет продлевать контракт с Алонсо, - СМИ

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Фернандо Алонсо может покинуть команду Макларен по окончании сезона-2018.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Команда Макларен не планирует продлевать контракт с испанским пилотом Фернандо Алонсо на сезон-2019 Формулы-1, сообщает издание Diario Gol.

По информации источника, Макларен не готов платить Алонсо зарплату в 40 миллионов евро в год, а на меньшую сумму испанец не согласен. 

Напомним, что прошлый сезон пилот провел в Макларене в качестве главного неудачника Формулы-1 из-за постоянных неисправностей двигателя Хонда.

Команда продлила с Фернандо контракт, поскольку считала своим обязательством продолжить работу с пилотом после трех неконкурентоспособных лет с Хондой и перехода на Рено.

По прогнозам СМИ, Алонсо может перейти в Рено, с которой он дважды становился чемпионом мира. 

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Теги: Макларен, Фернандо Алонсо, Формула-1
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