Мерседес готовится к плотной борьбе с Феррари на Гран-при Бахрейна

В Мерседес уверены, что этап Формулы-1 в Бахрейне получится интересным.

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф в предвкушении интересного этапа Формулы-1 в Бахрейне, а также заверил, что будет плотная борьба с Феррари.

"Мы знали, что в новом сезоне нас ждет плотная борьба – и первая гонка это подтвердила. Мы допустили ошибку и не добились максимума – это еще раз напомнило о том, что Формула 1 – самая сложная гоночная серия в мире, где каждая ошибка дорого стоит.

Мы ожидаем, что в Бахрейне борьба окажется не менее плотной, хотя вызовы будут носить совершенно иной характер. Этап в пустыне получается сложным из-за того, что условия на трассе серьезно меняются между сессиями. Первая и третья тренировки пройдут днем в жару, тогда как квалификация и гонка после заката, когда гораздо прохладнее. Это осложняет поиск правильных настроек для машины.

В Бахрейне важна мощность двигателя из-за длинных прямых. В Мельбурне пилоты Феррари были очень быстры, так что я жду плотную борьбу. Гонки в Бахрейне часто получаются интересными, мы помним борьбу и наших гонщиков в 2014-м. Мы ждем интересный уик-энд с высоким уровнем конкуренции", – приводит слова Вольффа пресс-служба Мерседес.

Напомним, что на первом Гран-при сезона в Мельбурне Себастьян Феттель из Феррари был быстрее, нежели гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон.

Добавим, что Гран-при Бахрейна состоится в ближайшее воскресенье, 8-го апреля. Начало – в 18:10 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что владельцы Формулы-1 изменят формат уик-энда.

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