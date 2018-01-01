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Риккардо может покинуть Ред Булл по окончании сезона

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Контракт австралийского гонщика истекает в конце 2018 года.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот Ред Булла Даниэль Риккардо может покинуть команду после завершения сезона. 

Срок действия контракта гонщика истекает в конце 2018 года, а сам пилот рассказал о нескольких вариантах продолжения своей карьеры.

"Возможно, у меня будет несколько вариантов продолжения карьеры, и это отлично, но я хочу все сделать правильно. Не хотелось бы никого обидеть или с кем-то плохо расстаться.
 
Не исключаю, что покину команду, но не собираюсь говорить, что-то плохое о команде и ее членах. Как бы все не сложилось, я многим обязан Ред Буллу, поэтому не собираюсь говорить плохие вещи о ком-либо", - цитирует Риккардо autosport.com.
 
Отметим, на данный момент Даниэль Риккардо - четвертый в личном зачете пилотов.

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Теги: Даниэль Риккардо, Ред Булл, Формула 1
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