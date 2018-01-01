Владельцы Формулы-1 изменят формат уик-энда и добавят гонку

Владельцы Формулы-1 хотят омолодить аудиторию Королевских гонок.

Владельцы Формулы-1 компания Liberty намерена представить план по изменению формата гоночного уик-энда.

Владельцы Королевских гонок считают, что средний возраст аудитории слишком высок, поэтому с целью привлечения более молодых болельщиков хотят внести изменения в регламент, сообщает Auto Motor und Sport.

Так, Liberty планирует открыть паддок для фанатов, чтобы в пятницу они могли увидеть все болиды Формулы-1 и рассмотреть их в деталях.

"Мы в любом случае не видим смысла во всей этой игре в прятки. В интернет все равно попадают тысячи фотографий. Поэтому мы можем открыто показывать болиды болельщикам", - говорит исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф.

План подразумевает, что команды в пятницу должны будут проводить по две часовые тренировки на трассе. В субботу по традиции будет проходить квалификация - обязательно в прайм-тайм, до начала футбольных матчей топ-чемпионатов Европы.

По итогам квалификации сформируется стартовая сетка для короткого спринт-заезда на 100 км, а по его результатам - уже решетка на воскресный заезд.

При этом в квалификационной гонке командам не нужно будет экономить топливо, обязательно менять шины и делать пит-стопы. Главная цель - возможность пилотов атаковать на пределе на протяжении всей гонки.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 опасаются, что превратятся в IndyCar.