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Хэмилтон: В Бахрейне у Феррари будет преимущество

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Льюис Хэмилтон спрогнозировал борьбу в Гран-при в Бахрейне.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Люис Хэмилтон рассказал, чего ожидает от ближайшего Гран-при в Бахрейне 6 - 8 апреля и объяснил, в чем будет преимущество команды Феррари.

"Следующий этап мы проведем в Бахрейне, где будут взлеты и падения. Феррари обладает очень хорошей скоростью на прямых, поэтому в следующей гонке они будут преобладать в скорости. К тому же там тепло, и это тоже плюс для них", - цитирует Хэмилтона F1i.com.

Ранее сообщалось, что пилот Феррари выиграл Гран-при Австралии, а в Мерседесе объяснили свое поражение.

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Теги: Льюис Хэмилтон, мерседес, Феррари, Формула 1
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