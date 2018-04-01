Хэмилтон: В Бахрейне у Феррари будет преимущество

Льюис Хэмилтон спрогнозировал борьбу в Гран-при в Бахрейне.

Пилот Мерседес Люис Хэмилтон рассказал, чего ожидает от ближайшего Гран-при в Бахрейне 6 - 8 апреля и объяснил, в чем будет преимущество команды Феррари.

"Следующий этап мы проведем в Бахрейне, где будут взлеты и падения. Феррари обладает очень хорошей скоростью на прямых, поэтому в следующей гонке они будут преобладать в скорости. К тому же там тепло, и это тоже плюс для них", - цитирует Хэмилтона F1i.com.

Ранее сообщалось, что пилот Феррари выиграл Гран-при Австралии, а в Мерседесе объяснили свое поражение.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!