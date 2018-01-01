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В Формуле-1 опасаются, что превратятся в IndyCar

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Опасения вызывают регулярные изменения в регламенте.
Оттмар Зафнауэр
Оттмар Зафнауэр

Операционный директор Форс Индия Оттмар Зафнауэр выразил опасения, что дальнейшие изменения в регламенте могут привести к тому, что в конечном итоге нынешняя Формула-1 больше начнет напоминать чемпионат IndyCar.

"Если вы вдруг получите возможность покупать болид другой команды, то это изменит наш чемпионат. Если продолжать вносить изменения до бесконечности, то можно превратиться в IndyCar. У вас будет один человек, который делает лучшие машины, и все захотят купить их у него.

Вероятно, он захочет продать машину, так как он следит за ее развитием и всегда будет впереди. Так у нас в конечном счете будет IndyCar, а для Формулы-1 это не то. Не хочу сказать, что это плохая серия, она просто другая", — цитирует функционера Racefans.

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Теги: Формула 1, Индикар
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