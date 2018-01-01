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В Мерседес рассказали, почему не удалось выиграть Гран-при Австралии

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В Мерседес обвинили компьютер в неправильных подсчетах, из-за которых Льюис Хэмилтон не выиграл Гран-при Австралии.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Главный инженер команды Мерседес Энрю Шовлин считает, что Льюису Хэмилтону не удалось выиграть Гран-при Австралии из-за ошибки компьютера, который не правильно подсчитал секунды между британцем и Себастьяном Феттелем из Феррари.

"Проблема заключалась не в программе, рассчитывающей стратегию, а в автономном инструменте, который позволяет нам подсчитывать дельту времени. Мы нашли баг, из-за которого получили неправильные цифры.

Наши подсчеты дали примерно 15 секунд. Но в действительности безопасное для Хэмилтона отставание от Феттеля было чуть меньше 13 секунд. Поэтому мы и отталкивались от этой разницы, считали, что находимся в безопасности, но результат вы видели: мы оказались на втором месте, а обгонять оказалось сложно и вернуться обратно на первую позицию не получилось.

Мы могли попросить гонщика прибавить до включения VSC. Но в тот момент мы следили за расходом топлива, нам нужно было его экономить – в Мельбурне очень сложно уложиться в 105-килограммовый лимит.

Кроме того, мы осторожничали с шинами. Поскольку команда считала, что все безопасно и Себастьян вернется на трассу позади, по этому и не просили Льюиса прибавить", – рассказал Шовлин пресс-службе команды. 

Напомним, что Хэмилтон во время гонки в Мельбурне заехал на ранний пит-стоп вслед за пилотом Феррари Кими Райкконеном, где и проиграл несколько секунд Себастьяну Феттелю. После того, как британец вернулся на трассу, он не смог на финальной стадии догнать немецкого гонщика, заняв второе место. 

Читайте все подробности Гран-при Австралии в нашем онлайне.

Смотрите также календарь сезоналичный зачет и Кубок конструкторов сезона 2018 года в Формуле-1.

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Теги: Формула 1, Мерседес, Льюис Хемилтон, Феррари, Себастьян Феттель
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