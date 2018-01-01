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Монтойя примет участие в марафоне 24 часа Ле-Мана

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Хуан Пабло Монтойя будет пилотом в команде United Autosports.
Хуан Пабло Монтойя
Хуан Пабло Монтойя
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя выступит суточном марафоне 24 часа Ле-Мана.

Гонщик будет пилотом в команде United Autosports, которая выставляет прототипы Ligier JS P217 Gibson в классе LM P2.

Согласно информации на сайте команды, Монтойя будет напарником Уилла Оуэна и Хьюго де Саделира.

Смотри лучшие моменты Гран-при Австралии Формулы-1.

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Теги: Формула 1, автоспорт
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