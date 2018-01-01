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Гран-при Австралии 2018: лучшие моменты гонки

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Лучшие моменты гонки Гран-при Австралии, который прошел в Мельбурне 25 марта 2018 года.
Гран-при Австралии 2018: лучшие моменты гонки

На прошлый выходных этапом в Австралии стартовал новый сезон Формулы-1.

Победу в Гран-при Австралии добыл пилот Феррари Себастьян Феттель. На нашем сайте вы можете ознакомиться с подробностями гонки

Официальный канал Youtube представил нарезку лучших моментов гонки в Мельбурне: 

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Теги: Формула 1, видео, лучшие моменты
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