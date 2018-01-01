Феттель: В Австралии Мерседес не сделал ничего особенного

Пилот Феррари подчеркнул, что в первой гонке сезона-2018 Мерседес не использовал особого режима двигателя в квалификации, который давал им преимущество в прошлом сезоне.

Пилот Феррари Себастьян Феттель не считает, что на Гран-при Австралии преимущество Мерседеса в скорости было обусловлено эффективной работой двигателя.

"В Австралии Мерседес не сделал ничего особенного – ничего, что команда не делала бы в прошлом году. Думаю, они добавили мощности двигателю в третьем сегменте квалификации, но не это позволило улучшить время на 0,7 секунды.

Они были быстры в первом сегменте, быстрее нас. Льюис был быстр во втором сегменте, а затем, во второй попытке – я не знаю, что-то случилось. Так что его последний круг в третьем сегменте был единственной хорошей попыткой, он проехал чистый круг. И я не думаю, что он получил преимущество именно за счет режима работы двигателя. Возможно, этот режим дает им 1-2 десятые, но никак не 7 десятых. Так что дело было в том, как он сам проехал тот круг, а не в мощности двигателя", – цитирует Феттеля motorsport.

Также Феттель ответил на вопрос о том, принесла ли победа в Мельбурне ему удовлетворение как ответ на комментарии Хэмилтона – который заявил после квалификации, что своим кругом хотел стереть улыбку с лица Феттеля.

"Не особо. Льюис сказал, что это была шутка. И я ему верю. Не думаю, что Льюису нужно опускаться до такого уровня. Мы можем подшучивать друг над другом, это нормально. И за исключением одного инцидента в прошлом сезоне между нами никогда не возникало проблем. Хотя мы с ним совсем разные люди, при этом мы разделяем общие ценности – страсть к гонкам", – сказал немецкий гонщик.

Напомним, что Феттель второй год подряд выиграл Гран-при Австралии.

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