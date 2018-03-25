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Российский гонщик Формулы-1 не доехал до финиша из-за пакета с трибун

Комментариев: 5
Полиэтиленовый пакет из-под сэндвича стал причиной схода Сироткина.
Сергей Сироткин
Сергей Сироткин
twitter.com/f1

Пилот Уильямса Сергей Сироткин рассказал о причинах схода на Гран-при Австралии.

"Случилась достаточно глупая на самом деле вещь. На базе команды тысяча человек, которые изо дня в день с утра до вечера сменами работают, чтобы отыграть какие-то десятые-сотые доли секунды и драгоценные позиции в гонке.

А в итоге получается так, что мы ловим полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза, что моментально перегревает систему, которая закипает и в прямом смысле слова сгорает и я оказываюсь без тормозов и в результате выезжаю по прямой в тринадцатом повороте. Что, безусловно, настолько глупо, что в это просто не хочется верить – что, безусловно, не самая приятная вещь",  – рассказал Сироткин в интервью Алексею Попову.

Отметим, что победу в Гран-при Австралии добыл пилот Феррари Себастьян Феттель. На нашем сайте вы можете ознакомиться с подробностями гонки

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Теги: Формула 1, Сергей Сироткин
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  25.03.2018, 18:51
Оценка:  -1
гость
А как там на гран-при с украинскими гонщиками?)))Аааа???
Mayor*    25.03.2018, 18:14
Оценка:  0
Mayor*
Смехдердава, б.ть!
гость  (аноним)  25.03.2018, 18:08
Оценка:  +1
гость
Ну-ну, расскажи еще как Запад хочет захватить, поработить кацапию. Как вы окружены кольцом врагов, все на вас нападают. Какой-то кулек придумал. Не е...би нам мозги, тупое кацапчело
колокиевский  (аноним)  25.03.2018, 18:04
Оценка:  0
колокиевский
То шось мішало танцюристу,
То в в гощика побєду чисту,
Вкрав правосєк аж за кордону,
--- Згорів мотор із-за гaндoна.
гость  (аноним)  25.03.2018, 17:47
Оценка:  +2
гость
Это специально подготовленный снайпер по метанию пакетов из "Правого сектора".)))
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