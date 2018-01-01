Пилот Макларен признан лучшим гонщиком Гран-при Австралии
В австралийском Мельбурне завершился первый этап Формулы-1 в сезоне-2018.
Руководство "Королевских гонок" определилось с лучшим гонщиком этапа. Как сообщает пресс-служба Формулы-1, пилота Макларена Фернандо Алонсо признали гонщиком дня по итогам гонки Гран-при Австралии.
And your #F1DriverOfTheDay is...— Formula 1 (@F1) 25 марта 2018 г.
Yep, it’s @alo_oficial 👊#F1 #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Ej5Jv1WY9C
Отметим, что Алонсо стартовал с 10-й позиции, однако сумел отыграть пять мест и финишировать 5-м. Победу в Гран-при Австралии добыл пилот Феррари Себастьян Феттель.
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