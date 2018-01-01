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Алонсо признан лучшим гонщиком Гран-при Австралии

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В Мельбурне состоялся первый этап Формулы-1 сезона-2018.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

В австралийском Мельбурне завершился первый этап Формулы-1 в сезоне-2018. 

Руководство "Королевских гонок" определилось с лучшим гонщиком этапа. Как сообщает пресс-служба Формулы-1, пилота Макларена Фернандо Алонсо признали гонщиком дня по итогам гонки Гран-при Австралии. 

Отметим, что Алонсо стартовал с 10-й позиции, однако сумел отыграть пять мест и финишировать 5-м. Победу в Гран-при Австралии добыл пилот Феррари Себастьян Феттель. 

На нашем сайте вы можете ознакомиться с подробностями гонки. Смотрите также календарь сезона, личный зачет и Кубок конструкторов сезона 2018 года в Формуле-1.

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Теги: Формула 1, Гран-при Австралии, Макларен, Фернандо Алонсо
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