Алонсо признан лучшим гонщиком Гран-при Австралии

В Мельбурне состоялся первый этап Формулы-1 сезона-2018.

В австралийском Мельбурне завершился первый этап Формулы-1 в сезоне-2018.

Руководство "Королевских гонок" определилось с лучшим гонщиком этапа. Как сообщает пресс-служба Формулы-1, пилота Макларена Фернандо Алонсо признали гонщиком дня по итогам гонки Гран-при Австралии.

Отметим, что Алонсо стартовал с 10-й позиции, однако сумел отыграть пять мест и финишировать 5-м. Победу в Гран-при Австралии добыл пилот Феррари Себастьян Феттель.

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