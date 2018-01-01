Хэмилтон: В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов
Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место на Гран-при Австралии, сознавшись, что представители команды осознано решили поберечь мотор в концовке гонки.
"Это был прекрасный уик-энд. Здорово было приехать сюда и иметь тот темп, который у нас был. Мои поздравления Феттелю, Феррари сегодня был лучше. Нам же нужно продолжать работать. У нас есть прекрасный темп, но в Австралии обгонять очень сложно, даже с зонами DRS. В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов", – цитирует британца издание Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель молился о появлении сейфти-кара.
Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с подробностями гонки.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил