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Хэмилтон: В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов

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Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от первого этапа Формулы-1, который прошел в Мельбурне.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место на Гран-при Австралии, сознавшись, что представители команды осознано решили поберечь мотор в концовке гонки. 

"Это был прекрасный уик-энд. Здорово было приехать сюда и иметь тот темп, который у нас был. Мои поздравления Феттелю, Феррари сегодня был лучше. Нам же нужно продолжать работать. У нас есть прекрасный темп, но в Австралии обгонять очень сложно, даже с зонами DRS. В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов", – цитирует британца издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель молился о появлении сейфти-кара.

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Теги: Формула 1, Льюис Хемилтон
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