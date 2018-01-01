Феттель: Я молился о появлении сейфти-кара

Себастьян Феттель поделился впечатлениями от победы на Гран-при Австралии.

Пилот Феррари Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на Гран-при Австралии, заявив, что молился на появление сейфти-кара.

"Я получил удовольствие от гонки. Очевидно, что нам повезло с сейфти-каром. Я надеялся, что старт гонки сложится для меня немного лучше, но эта идея не сработала. На первом отрезке гонки я немного потерял связь с Хэмилтоном и Райкконеном.

Я молился о появлении сейфти-кара, и когда болид Хааса встал во втором повороте, то я был просто переполнен адреналином. Гонка была заморожена. Но все по-прежнему было на пределе. После того как я вышел вперед, то знал, что пройти меня будет сложно. Льюис продолжал давить на меня, особенно на старте последнего отрезка. Но в заключительные пять кругов я мог проехать более спокойно", – приводит слова немецкого гонщика издание Sky Sports.

Отметим, что Феттель второй год подряд начинает сезон с победы на этапе в Мельбурне.

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