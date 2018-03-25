Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2018
Вашему вниманию положение гонщиков в индивидуальном зачете.
Сезон-2017. Личный зачет пилотов (25.03.2018):
Себастьян Феттель – 25 очков
Льюис Хэмилтон – 18
Кими Райкконен – 15
Даниэль Риккардо – 12
Фернандо Алонсо – 10
Макс Ферстаппен – 8
Нико Хюлькенберг – 6
Валттери Боттас – 4
Стоффель Вандорн – 2
Карлос Сайнс-младший – 1
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
Смотрите также положение команд в Кубке конструкторов и календарь сезона-2018.
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