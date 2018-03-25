Переключиться на мобильную версию

Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2018

Комментариев: 0
Вашему вниманию положение гонщиков в индивидуальном зачете.
Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2018
Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2018

Сезон-2017. Личный зачет пилотов (25.03.2018):

Себастьян Феттель – 25 очков
Льюис Хэмилтон – 18
Кими Райкконен – 15
Даниэль Риккардо – 12
Фернандо Алонсо – 10
Макс Ферстаппен – 8
Нико Хюлькенберг – 6
Валттери Боттас – 4
Стоффель Вандорн – 2
Карлос Сайнс-младший – 1

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.

Смотрите также положение команд в Кубке конструкторов и календарь сезона-2018.

Поделись:
Теги: Формула 1, личный зачет
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь