Вашему вниманию положение гонщиков в индивидуальном зачете.

Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2018

Сезон-2017. Личный зачет пилотов (25.03.2018):

Себастьян Феттель – 25 очков

Льюис Хэмилтон – 18

Кими Райкконен – 15

Даниэль Риккардо – 12

Фернандо Алонсо – 10

Макс Ферстаппен – 8

Нико Хюлькенберг – 6

Валттери Боттас – 4

Стоффель Вандорн – 2

Карлос Сайнс-младший – 1

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.

Смотрите также положение команд в Кубке конструкторов и календарь сезона-2018.