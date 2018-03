Формула-1: Феттель второй год подряд выиграл Гран-при Австралии

Пилот Феррари Себастьян Феттель одержал победу на первой гонке сезона Гран-при Австралии.

Второе место занял действующий чемпион мира, гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.

Героями гонки могли стать пилоты Хаас - Кевин Магнуссен со старта вышел на четвертую позицию. Развязка для него и напарника Романа Грожана случилось неожиданно. Почти одновременно пилоты заехали в боксы, где им не успели прикрутить колеса. Магнуссен сошел после 23-го круга, а Грожан – после 24-го.

Оба пилота Хааса вынуждены были остановиться на трассе и это заставило маршалов включить режим виртуального сейфити-кара. Им то и воспользовался Себастьян Феттель. Он долгое время шел третьим, а в лидеры вышел,когда Хэмилтон и Райкконен ушли в боксы.

С Феттелем Феррари решила провести поздний пит-стоп и позвала его как раз в момент виртуального сейфити-кара, из-за чего Хэмилтон был вынужден притормозить и это позволило Феттелю из боксов внезапно вернуться лидером. Хэмилтон сразу не понял, что произошло и по радио спрашивал у команды, кто ошибся и что случилось…

📻 HAM: "What's happened, guys?" 😶



Can the Mercedes man get back past Vettel on the restart?#AusGP #F1 pic.twitter.com/tMmzpao4ME