Хэмилтон: В начале квалификации я был быстр, но потом мне не удавалось чисто проехать круг

Действующий чемпион Формулы-1 Люис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон признался, что борьба в победной для него квалификации была интенсивной и поблагодарил болельщиков, которые пришли на гонку.

"После прошлых успехов такой результат может показаться привычным, но на самом деле это не так. Борьба была очень интенсивной, я сражался в полную силу. Очень приятно видеть на трибунах так много болельщиков. Спасибо всем, кто пришел сюда. Мы безмерно благодарны австралийцам за теплый прием, здесь отличная погода, красивый город. Я вижу много британских флагов, для меня это очень важно.

Я доволен своим быстрым кругом. Всегда стремишься проехать безупречно, и иногда это получается.

В кокпите у меня всегда отличное настроение. Но результат меня удивил, особенно если взять во внимание, насколько быстры были Ferrari. Во время попытки я действовал как обычно, старался прогреть шины и собрать все воедино. В начале квалификации я был очень быстр, но затем мне не удавалось чисто проехать круг – хорошо, что в итоге все получилось", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Хэмилтон рассказал о впечатлениях от нового болида.

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