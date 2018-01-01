Выбери самый оригинальный шлем гонщиков Формулы-1 в новом сезоне

Старт сезона – повод взглянуть на новые шлемы пилотов Формулы-1.

У гонщиков не так много возможностей как-то выделиться в пелотоне. Шлем – последняя отрада каждого пилота.

Некоторые пилоты трудятся над новым дизайном перед каждым сезоном, кто-то не уделяет раскраске особого внимания.

На Гран-при Австралии все болельщики имели возможность посмотреть, как выглядит каждый из шлемов, после чего предлагаем вам проголосовать за самый удачный, на ваш взгляд, вариант. Если же какой-то дизайн вызывает у вас невероятную антипатию, то можно проголосовать и против.

Напомним, что основная гонка Гран-при Австралии состоится 25 марта в 8:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция. Читайте также анонс Гран-при Австралии.

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