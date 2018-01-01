Риккардо – о штрафе на Гран-при Австралии: Это дер*мо

Гонщик Ред Булл прокомментировал решение стюардов Гран-при Австралии оштрафовать его на три места.

Даниэль Риккардо остался недоволен решением стюардов Гран-при Австралии оштрафовать его на три места на стартовой решетки за слишком высокую скорость во время вывешенных на второй пятничной тренировке красных флагов.

"Вот дер*мо! Вчерашние новости были для меня слишком горькими. Я по меньшей мере зол. Без сомнений, я допустил ошибку, но эта ошибка стоила мне штрафа по итогам тренировки, когда на трассе не было машин, никто не перевернулся. Это был кабель на трассе. Я даже не проехал место инцидента. Я просто думаю, что должен был восторжествовать здравый смысл", – цитирует гонщика Ред Булл Fox Sports Australia.

Со всеми штрафами уик-энда Гран-при Австралии вы можете ознакомиться здесь.

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