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Квалификация Гран-при Австралии: Хэмилтон завоевал поул

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В Мельбурне состоялась первая квалификация Формулы-1 в новом сезоне.
Льюис Хэмилтон (Мерседес)
Льюис Хэмилтон (Мерседес)
Getty Images

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон (Мерседес) выиграл квалификацию Гран-при Австралии.

Второе место по итогам заездов занял гонщик Феррари Кими Райкконен, третье – его напарник Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии
Альберт-парк, Мельбурн
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) 1:22,051
2. Кими Райкконен (Феррари) +0,664
3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,674
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,988
6. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,023
7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,368
9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413
10. Валттери Боттас (Мерседес) – без времени

Не прошли в третий сегмент: 

11. Фернандо Алонсо (Макларен) 1:23,692
12. Стоффель Вандорн (Макларен) 1:23,853
13. Серхио Перес (Форс Индия) 1:24,005
14. Лэнс Стролл (Уильямс) 1:24,230
15. Эстебан Окон (Форс Индия) 1:24,786

Не прошли во второй сегмент: 

16. Брендон Хартли (Торо Россо) 1:24,532 
17. Маркус Эрикссон (Заубер) 1:24,556 
18. Шарль Леклер (Заубер) 1:24,636 
19. Сергей Сироткин (Уильямс) 1:24,922 
20. Пьер Гасли (Торо Россо) 1:25,295

Напомним, что основная гонка состоится 25 марта в 8:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция. Читайте также анонс Гран-при Австралии.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австралии, квалификация, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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