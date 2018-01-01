Квалификация Гран-при Австралии: Хэмилтон завоевал поул

В Мельбурне состоялась первая квалификация Формулы-1 в новом сезоне.

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон (Мерседес) выиграл квалификацию Гран-при Австралии.

Второе место по итогам заездов занял гонщик Феррари Кими Райкконен, третье – его напарник Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) 1:22,051

2. Кими Райкконен (Феррари) +0,664

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,674

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,988

6. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,023

7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175

8. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,368

9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413

10. Валттери Боттас (Мерседес) – без времени



Не прошли в третий сегмент:



11. Фернандо Алонсо (Макларен) 1:23,692

12. Стоффель Вандорн (Макларен) 1:23,853

13. Серхио Перес (Форс Индия) 1:24,005

14. Лэнс Стролл (Уильямс) 1:24,230

15. Эстебан Окон (Форс Индия) 1:24,786



Не прошли во второй сегмент:



16. Брендон Хартли (Торо Россо) 1:24,532

17. Маркус Эрикссон (Заубер) 1:24,556

18. Шарль Леклер (Заубер) 1:24,636

19. Сергей Сироткин (Уильямс) 1:24,922

20. Пьер Гасли (Торо Россо) 1:25,295

Напомним, что основная гонка состоится 25 марта в 8:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция. Читайте также анонс Гран-при Австралии.

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