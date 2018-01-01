Формула-1: Феттель стал лучшим в третьей практике, Хэмилтон – восьмой

Третья практика Гран-при Австралии прошла после дождя на подсыхающей трассе.

Немец Себастьян Феттель из Феррари показал лучшее время на третьей практике на Гран-при Австралии в Мельбурне.

На быстрейшем из своих 15 кругов Феттель показал время 1 минута 26,067 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен, замкнул тройку сильнейших швед Маркус Эрикссон из Заубера.

Лидер первых двух практик в Мельбурне британец Льюис Хэмилтон показал только восьмое место, проиграв 8,158 секунд после прохождения 7 кругов.

Субботняя тренировка прошла на мокрой после дождя трассе, но вопреки более ранним прогнозам, дождь кончился еще утром, и больше осадков в Мельбурне не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье.

Гран-при Австралии. Третья практика

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.26,067 (15 кругов)

2. Кими Райкконен (Феррари) +2,432 (13)

3. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,823 (14)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5,613 (8)

5. Карлос Сайнс-младший (Рено) +7,105 (11)

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +7,976 (14)

7. Валттери Боттас (Мерседес) +8,107 (14)

8. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +8,158 (7)

9. Стоффель Вандорн (Макларен) +8,166 (15)

10. Фернандо Алонсо (Макларен) +8,231 (13)

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 25 марта. Начало трансляции в 8:00 по киевскому времени.

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