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Хэмилтон: Машина лучше прошлогодней во всех отношениях

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Люис Хэмилтон доволен выбором шин в двух практиках.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон показал лучшее время двух практик в Австралии 23 марта. Действующий чемпион Формулы-1 рассказал об ощущениях от нового болида и поделился ожиданиями от следующих гонок.

"Когда вы стартуете в первой гонке, вы не представляете, как будет складываться ситуация. Вы не знаете, какими будут ваши физические ощущения, как будет работать резина на конкретной трассе. Сегодня у нас все получилось, мы выполнили необходимую программу. Во второй тренировке отрывы сократились, но это здорово, хотя мне было сложно выжать из машины больше.

Хороший день. Альберт-парк – это отличное место, когда погода такая, как сегодня. Определенно, с резиной не возникнет таких проблем, как в Барселоне, где шины пузырились. Здесь ситуация близка к нормальной.

Конечно, машина быстрее прошлогодней и лучше во всех отношениях. Теперь 11-й и 12-й повороты мы проезжаем на сумасшедшей скорости, даже не тормозя – это невероятно!

Насколько мне известно, завтра и в воскресенье будут дожди, а я еще не пилотировал по мокрой трассе на этих шинах – будет интересно", - цитирует Хэмилтона F1news.ru.

Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье, 25 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция гонки, которая начнется 25 марта в 8:00 по киевскому времени. 

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула 1
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