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Формула-1 официально презентовала саудтрек и заставку гонок

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Руководство Формулы-1 накануне этапа Гран-при в Австралии выпустила официальную музыкальную тему и телезаставку гонок.
Формула-1 официально презентовала саудтрек и заставку гонок
Формула-1 официально презентовала саудтрек и заставку гонок
Getty Images

Пресс-служба Формулы-1 презентовала официальную музыкальную тему и телевизионную заставку, которую будут транслировать перед началом гонок. 

Как и сообщалось ранее, саундтрек к серии "Королевских гонок" написал голливудский режиссер Брайан Тайлер, который привлек к созданию музыкальной композиции Лондонским филармонический оркестр. 

"Когда я начал писать музыку для Формулы-1, то подумал, что нужен характер этих машин. С музыкальной точки зрения моторы производят красивый звук, когда проносятся мимо тебя. Так что мы превратили двигатели Формулы-1 в своеобразный хор. Вся мощь оркестра идет бок о бок с моторами Формулы-1, они словно стали частью музыки", – отметил Тайлер в комментарии пресс-службе Формулы-1.

Посмотреть телевизионную заставку и послушать саундтрек можно на официальном сайте Формулы-1

Напомним, что Гран-при Австралии состоится в воскресенье, 25-го марта. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 8:00 по киевскому времени.

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Теги: Формула 1
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