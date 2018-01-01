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Гран-при Австралии: все штрафы уик-энда

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Вашему вниманию список штрафов во время гоночного уик-энда в Австралии.
Все штрафы Гран-при Австралии
Все штрафы Гран-при Австралии
Getty Images

Гран-при Австралии – стартовый этап в чемпионате Формулы-1 сезона-2018, который пройдет с 23 по 25 марта.

Гран-при Австралии, Мельбурн
Штрафы

Гонщик Ред Булл Даниэль Риккардо потеряет три места на стартовой решетке за то, что не соблюдал скоростной режим, когда по ходу второй пятничной тренировки на трассе были вывешены красные флаги из-за оказавшегося на стартовой прямой кабеля. Получив информацию о красном флаге, Риккардо замедлился, однако неверно считал с дисплея на рулевом колесе показания разрешенной скорости и превысил ее.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австралии, штрафы
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