Гран-при Австралии: онлайн гонки Формулы-1

Первое Гран-при сезона 2018 традиционно пройдет в Мельбурне.

Традиционно новый сезон самой престижной гоночной серии мира открывается в Мельбурне, где пройдет Гран-при Австралии. Именно в дебютной гонке сезона открывается завеса предсезонных интриг и становится явным соотношение сил в пелотоне, поэтому многие болельщики с нетерпением ждут старта гоночного уик-энда.

Автодром в Альберт-Парке характеризуется весьма скользким покрытием, что часто приводит к вылетам, случайным разворотам и авариям на трассе.

На трассе 16 поворотов, из которых 6 левых и 10 правых. В этом сезоне маршалы приняли решение о трех зонах DRS на Гран-при Австралии.

В день Гран-при ожидается дождь. Осадки в воскресенье должны закончиться к старту гонки, и с вероятностью в 50% дождь возобновится примерно в середине прохождения гонки.

Фаворитом гонки считается действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон на Мерседесе, но за последние четыре сезона он лишь раз выиграл гонку, хотя в квалификации был лучшим все четыре раза. Свергнуть лидера мечтают Ред Булл и Ферррари.

Расписание заездов

23.03 (03:00) Свободная практика 1

23.03 (07:00) Свободная практика 2

24.03 (05:00) Свободная практика 3

24.03 (08:00) Квалификация

25.03 (08:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 25 марта. Начало трансляции в этой новости в 8:00 по киевскому времени (не забывайте, что в ночь с субботы на воскресенье Украина переводит часы).

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