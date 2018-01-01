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Формула-1: Хэмилтон стал первым на второй практике

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Льюис Хэмилтон был быстрее всех в первый день Гран-при Австралии.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
twitter.com/f1

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон вслед за первой практикой, выиграл и вторую на Гран-при Австралии.

Хэмилтон во второй практике проехал лучший круг быстрее, чем в первой, но и конкуренты в этот раз оказались ближе, чем в первой сессии - Ферстаппен уступил всего 0,1 секунды, а Боттас, Райкконен и Феттель уложились в 0,5 секунды от лидера.

Гран-при Австралии. Вторая практика

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.23,931 (35 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,127 (34)
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,228 (34)
4. Кими Райкконен (Феррари) +0,283 (39)
5. Себастьян Феттель (Феррари) +0,520 (38)
6. Ромен Грожан (Хаас) +0,717 (34)
7. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,790 (28)
8. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,269 (28)
9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,315 (30)
10. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,354 (34)

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 25 марта. Начало трансляции в 8:00 по киевскому времени. 

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула 1, Гран-при Австралии
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