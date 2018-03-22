Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии

Пилоты Мерседес сделали заявку на доминирование в уик-энде.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов стартового этапа нового сезона Формулы-1 - Гран-при Австралии.

Пилот Мерседес Хэмилтон быстрейший из 27 кругов на трассе Альберт Парк в Мельбурне проехал за 1 минуту 24,026 секунды.

Второе место занял его партнер по команде финн Вальттери Боттас (29 кругов, отставание - 0,551 секунды). Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из Ред Булл (26 кругов, +0,745).

Гран-при Австралии. Первая практика

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.24,026 (27 кругов)

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,551 (29)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,745 (26)

4. Кими Райкконен (Феррари) +0,849 (23)

5. Себастьян Феттель (Феррари) +0,969 (22)

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,037 (25)

7. Ромен Грожан (Хаас) +1,704 (24)

8. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,870 (16)

9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,896 (23)

10. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,456 (15)

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 25 марта. Начало трансляции в 8:00 по киевскому времени.

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