Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель продолжил традицию давать женские имена своим болидам.

Немецкий пилот команды Феррари Себастьян Феттель продолжил свою традицию награждать болиды женскими именами.

Как сообщает издание autobild.de, гонщик назвал свой новый болид "Gloria", что переводится с латыни как "слава".

Отмечается, что Феттель начал именовать болиды женскими именами еще с 2008 года.

К вашему вниманию имена машин немецкого пилота:

2008 год – "Джули";

2009 год – "Кейт";

2010 год – "Сладкая Лиза" и "Буйная Мэнди";

2011 год – "Соблазнительная Кайли";

2012 год – "Эбби";

2013 год – "Голодная Хайди";

2014 год – "Сьюзи";

2015 год – "Ева";

2016 год – "Маргарита";

2017 год – "Джина".

Отметим, что первый этап серии "Королевских гонок" стартует уже в ближайшее воскресенье, 25-го марта, в Австралии.

Смотрите несколько фотографий нового болида от Феррари на сезон-2018.

Также к вашему вниманию анонс первого этапа Формулы-1 сезона-2018 – Гран-при Австралии.

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