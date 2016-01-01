Формула-1: анонс Гран-при Австралии

iSport предлагает анонс Гран-при Австралии - первого этапа в сезоне-2018 Формулы-1.

Превью сезона-2018

Традиционно новый сезон самой престижной гоночной серии мира открывается в Мельбурне, где пройдет Гран-при Австралии. Именно в дебютной гонке сезона открывается завеса предсезонных интриг и становится явным соотношение сил в пелотоне, поэтому многие болельщики с нетерпением ждут старта гоночного уик-энда.

Главными изменениями нового сезона станет система Halo и отказ от Grid Girls. Что касается первого, то конструкция была добавлена для защиты головы пилотов и была встречена в штыки многими гонщиками.

Еще больше критики вызвало решение отказаться от девушек на стартовой решетке. Теперь их заменят мальчики, что возмутило не только любителей посмотреть на красивые лица перед стартом гонки, но и самих девушек, которых лишили работы.

Технически Формула-1 в этом сезоне не изменилась, зато ждут нас много графических изменений – от нового логотипа, саундтрека до графики в трансляциях.

О трассе

Место проведения: Мельбурн, Австралия

Название трассы: Альберт-Парк

Длина круга: 5,303 км

Гоночная дистанция: 58 кругов = 307,574 км

Рекорд круга (гонка): 1:24.125 – Михаэль Шумахер (Феррари, 2004)

Рекорд круга (квалификация): 1:22.188 – Льюис Хэмилтон (Мерседес, 2017)

Победитель в 2017: Себастьян Феттель (Феррари)

Автодром в Альберт-Парке характеризуется весьма скользким покрытием, что часто приводит вылетам, случайным разворотам и авариям на трассе.

На трассе 16 поворотов, из которых 6 левых и 10 правых. В этом сезоне маршалы приняли решение о трех зонах DRS на Гран-при Австралии.

О погоде

Метеорологический прогноз на первый гоночный уик-энд Формулы-1 в 2018 году обещает осадки в дни проведения Гран-при Австралии.

По информации синоптиков, в пятницу в Мельбурне с вероятностью в 50% будут идти дожди. Прогнозируется, что осадки выпадут в то время, когда по плану намечено проведение первой части свободных заездов.

В субботу вероятность дождей повысится до 80%, причём речь идёт о проливном дожде с грозой, из-за которого может быть отложена или затянута финальная тренировка или квалификация.

На день Гран-при также ожидается дождь. Осадки в воскресенье должны закончиться к старту гонки, и с вероятностью в 50% дождь возобновится примерно в середине прохождения гонки.

О резине

Итальянская шинная компания Пирелли, являющаяся монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира Формулы-1, опубликовала выбор шин пилотами на первую гонку сезона 2018 года Гран-при Австралии.

Согласно представленному перечню, три команды в полном составе (Мерседес, Уильямс и Макларен) выбрали больше всего комплектов ультрасофта – по девять на каждого пилота. Больше всего суперсофта – по четыре комплекта – выбрали в Рено для обоих пилотов и французский гонщик Хааса Ромен Грожан. Ставку на софт сделали в Феррари – три комплекта для каждого пилота – и в Заубере, где столько же выбрал швед Маркус Эрикссон.

Расписание заездов

23.03 (03:00) Свободная практика 1

23.03 (07:00) Свободная практика 2

24.03 (05:00) Свободная практика 3

24.03 (08:00) Квалификация

25.03 (08:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Австралии:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1,75

Себастьян Феттель (Феррари) - 4,25

Валттери Боттас (Мерседес) - 5,50

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 11,0

Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 15,0

Кими Райкконен (Феррари) - 15,0

Фернандо Алонсо (Макларен) - 101,0

Кевин Магнуссен (Хаас) - 251,0

Ромен Грожан (Хаас) - 251,0

Стоффель Вандорн (Макларен) - 251,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) - 251,0

Нико Хюлькенберг (Рено) - 251,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) 501,0

Серхио Перес (Форс-Индия) - 501,0

Брендон Хартли (Торо Россо) -1001,0

Пьер Гасти (Торо Россо) - 1001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) - 2501,0

Лэнс Стролл (Уильямс) - 2501,0

Шарль Леклер (Заубер) - 2501,0

Маркус Эрикссон (Заубер) - 5001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 25 марта. Начало трансляции в 8:00 по киевскому времени.

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