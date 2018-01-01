Хэмилтон: Знаю, что могу выступать на самом высоком уровне

Льюис Хэмилтон надеется, что еще не достиг пика формы.

Чемпион Формулы-1 пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что готов выступать на высоком уровне и пока не чувствует пика формы.

"Очень надеюсь, что я еще не на пике формы. Когда ты выходишь на пик, то становится труднее поддерживать физическую форму, интерес к гонкам падает и сложно искать мотивацию для дальнейших выступлений. Я пока этого не чувствую и знаю, что сейчас способен выступать на самом высоком уровне", - приводит слова Хэмилтона издание PitPass.

Ранее Хэмилтон предположил, что команда Ред Булл может быть быстрее на Гран-при Австралии.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!