Гран-при Австралии: прогноз и ставки букмекеров на победителя в гонке

Букмекеры оценили шансы гонщиков на первом Гран-при Формулы-1 в сезоне-2018.

Уже в это воскресенье, 25 марта, стартует новый сезон Формулы-1. Традиционно гонщики начнут соревнования с Гран-при Австралии.

Накануне старта букмекеры оценили шансы спортсменов на победу в квалификации и основной гонке, а также на триумф команд в Кубке конструкторов.

ГП Австралии. Победитель квалификации

Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1,75;

Себастьян Феттель (Феррари) – 4,25;

Валттери Боттас (Мерседес) – 5,5;

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 11,0;

Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 15,0;

Кими Райкконен (Феррари) – 15,0;

Фернандо Алонсо (Макларен) – 101,0

Кевин Магнуссен (Хаас) – 251,0

Ромен Грожан (Хаас) – 251,0

Стоффель Вандорн (Макларен) – 251,0

Карлос Сайнц (Рено) – 251,0

Нико Хюлькенберг (Рено) – 251,0

Эстебан Окон (Форс Индия) – 501,0

Серхио Перес (Форс Индия) – 501,0

Брендон Хартли (Торо Россо) – 1001,0

Пьер Гасли (Торо Россо) – 1001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) – 2501,0

Лэнс Стролл (Уильямс) – 2501,0

Шарль Леклер (Заубер) – 5001,0

Маркус Эрикссон (Заубер) – 5001,0

ГП Австралии. Победитель гонки

Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 2,1

Себастьян Феттель (Феррари) – 4,5

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 6,0

Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 8,0

Валттери Боттас (Мерседес) – 8,0

Кими Райкконен (Феррари) – 23,0

Фернандо Алонсо (Макларен) – 51,0

Стоффель Вандорн (Макларен) – 201,0

Ромен Грожан (Хаас) – 201,0

Кевин Магнуссен (Хаас) – 201,0

Нико Хюлькенберг (Рено) – 201,0

Карлос Сайнц (Рено) – 201,0

Эстебан Окон (Форс Индия) – 251,0

Серхио Перес (Форс Индия) – 251,0

Пьер Гасли (Торо Россо) – 1001,0

Брендон Хартли (Торо Россо) – 1001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) – 1501,0

Лэнс Стролл (Уильямс) – 1501,0

Шарль Леклер (Заубер) – 3001,0

Маркус Эрикссон (Заубер) – 3001,0

ГП Австралии. Кубок конструкторов

Мерседес – 1,4

Ред Булл – 4,5

Феррари – 5,0

Макларен – 34,0

Рено – 301,0

Форс Индия – 501,0

Уильямс – 751,0

Торо Россо – 1001,0

Хаас – 1001,0

Заубер – 2501,0

Смотри все болиды грядущего сезона. Также вашему вниманию календарь, составы и бюджеты команд Формулы-1 на 2018 год.

Ранее сообщалось, что команды определились с выбором шин на Гран-при Австралии.