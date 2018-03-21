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Гран-при Австралии: прогноз и ставки букмекеров на победителя в гонке

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Букмекеры оценили шансы гонщиков на первом Гран-при Формулы-1 в сезоне-2018.
Льюис Хэмилтон и Мерседес – главные фавориты Гран-при Австралии
Льюис Хэмилтон и Мерседес – главные фавориты Гран-при Австралии
Getty Images

Уже в это воскресенье, 25 марта, стартует новый сезон Формулы-1. Традиционно гонщики начнут соревнования с Гран-при Австралии.

Накануне старта букмекеры оценили шансы спортсменов на победу в квалификации и основной гонке, а также на триумф команд в Кубке конструкторов.

ГП Австралии. Победитель квалификации
Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1,75;
Себастьян Феттель (Феррари) – 4,25;
Валттери Боттас (Мерседес) – 5,5;
Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 11,0;
Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 15,0;
Кими Райкконен (Феррари) – 15,0;
Фернандо Алонсо (Макларен) – 101,0
Кевин Магнуссен (Хаас) – 251,0
Ромен Грожан (Хаас) – 251,0
Стоффель Вандорн (Макларен) – 251,0
Карлос Сайнц (Рено) – 251,0
Нико Хюлькенберг (Рено) – 251,0
Эстебан Окон (Форс Индия) – 501,0
Серхио Перес (Форс Индия) – 501,0
Брендон Хартли (Торо Россо) – 1001,0
Пьер Гасли (Торо Россо) – 1001,0
Сергей Сироткин (Уильямс) – 2501,0
Лэнс Стролл (Уильямс) – 2501,0
Шарль Леклер (Заубер) – 5001,0
Маркус Эрикссон (Заубер) – 5001,0

ГП Австралии. Победитель гонки
Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 2,1
Себастьян Феттель (Феррари) – 4,5
Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 6,0
Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 8,0
Валттери Боттас (Мерседес) – 8,0
Кими Райкконен (Феррари) – 23,0
Фернандо Алонсо (Макларен) – 51,0
Стоффель Вандорн (Макларен) – 201,0
Ромен Грожан (Хаас) – 201,0
Кевин Магнуссен (Хаас) – 201,0
Нико Хюлькенберг (Рено) – 201,0
Карлос Сайнц (Рено) – 201,0
Эстебан Окон (Форс Индия) – 251,0
Серхио Перес (Форс Индия) – 251,0
Пьер Гасли (Торо Россо) – 1001,0
Брендон Хартли (Торо Россо) – 1001,0
Сергей Сироткин (Уильямс) – 1501,0
Лэнс Стролл (Уильямс) – 1501,0
Шарль Леклер (Заубер) – 3001,0
Маркус Эрикссон (Заубер) – 3001,0

ГП Австралии. Кубок конструкторов
Мерседес – 1,4
Ред Булл – 4,5
Феррари – 5,0
Макларен – 34,0
Рено – 301,0
Форс Индия – 501,0
Уильямс – 751,0
Торо Россо – 1001,0
Хаас – 1001,0
Заубер – 2501,0

Смотри все болиды грядущего сезона. Также вашему вниманию календарьсоставы и бюджеты команд Формулы-1 на 2018 год.

Ранее сообщалось, что команды определились с выбором шин на Гран-при Австралии.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австралии, прогноз, ставки букмекеров
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