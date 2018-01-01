Хэмилтон: Команда Red Bull в этот уик-энд может оказаться быстрее
Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон считает, что команда Red Bull может оказаться быстрее, но делать прогнозы не взялся.
"В это время года команды пытаются всех обмануть, а мы – идеальная мишень, поскольку начинаем сезон в ранге чемпионов мира. Это все равно, что пытаться прессинговать кого-то другого, чтобы снять прессинг с себя, но сейчас все его чувствуют.
В Red Bull отлично поработали, у них гораздо меньше проблем с машиной, чем год назад, в этот уик-энд они могут оказаться быстрее, к тому же у них два превосходных гонщика. В Ferrari навязали нам напряженную борьбу в 2017-м – они не отступят и в этом сезоне.
О том, какие результаты мы увидим в этот уик-энд, я могу только предполагать – как и вы. Постараюсь понять особенности машины и сделаю максимум возможного. Когда вы выезжаете и начинаете работать, каждый шаг должен быть правильным.
Как я понимаю, Red Bull и Ferrari очень близки к нам. Насколько мне известно, потенциально мы на одном уровне с Red Bull, или немного позади, а может и впереди. Однако в этот уик-энд они могут представить обновления, так что сложно делать прогнозы", – цитирует Хэмилтона F1news.ru.
Ранее Льюис Хэмилтон рассказал, что думает о пилоте Red Bull Максе Ферстаппене.
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