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Хэмилтон: Команда Red Bull в этот уик-энд может оказаться быстрее

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Льюис Хэмилтон рассказал об ожиданиях от первой гонки сезона.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон считает, что команда Red Bull может оказаться быстрее, но делать прогнозы не взялся.

"В это время года команды пытаются всех обмануть, а мы – идеальная мишень, поскольку начинаем сезон в ранге чемпионов мира. Это все равно, что пытаться прессинговать кого-то другого, чтобы снять прессинг с себя, но сейчас все его чувствуют.

В Red Bull отлично поработали, у них гораздо меньше проблем с машиной, чем год назад, в этот уик-энд они могут оказаться быстрее, к тому же у них два превосходных гонщика. В Ferrari навязали нам напряженную борьбу в 2017-м – они не отступят и в этом сезоне.

О том, какие результаты мы увидим в этот уик-энд, я могу только предполагать – как и вы. Постараюсь понять особенности машины и сделаю максимум возможного. Когда вы выезжаете и начинаете работать, каждый шаг должен быть правильным.

Как я понимаю, Red Bull и Ferrari очень близки к нам. Насколько мне известно, потенциально мы на одном уровне с Red Bull, или немного позади, а может и впереди. Однако в этот уик-энд они могут представить обновления, так что сложно делать прогнозы", – цитирует Хэмилтона F1news.ru.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал, что думает о пилоте Red Bull Максе Ферстаппене.

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Теги: Льюис Хэмилтон, мерседес, Ред Булл, Феррари, Формула 1
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