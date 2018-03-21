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Где смотреть Формулу-1 в Украине

Комментариев: 2
Трансляции Формулы-1 вернулись на украинские экраны.
Где смотреть Формулу 1 в Украине в 2018 году
Где смотреть Формулу 1 в Украине в 2018 году
Getty Images

В Украине возобновляются прямые трансляции этапов Формулы-1. Напомним, Королеву автоспорта в Украине не показывают с 2012 года.

В этом сезоне трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный и будут охватывать весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и сами гонки.

При этом за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Телеканал Первый автомобильный доступен на спутниковом телевидении (AMOS-2), а также входит в пакет платных платформ Viasat Ukraine, Xtra TV, Megogo, OllTV, Воля и различных кабельных операторов.

Смотрите полное расписание всех гонок сезона 2018 года

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Теги: Формула 1, где смотреть, трансляции
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 15:53
Оценка:  0
гость
Круто! Теперь любителям не придется искать онлайн трансляции !!!
гость  (аноним)  21.03.2018, 14:59
Оценка:  0
гость
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