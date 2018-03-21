Трансляции Формулы-1 вернулись на украинские экраны.

Где смотреть Формулу 1 в Украине в 2018 году Getty Images

В Украине возобновляются прямые трансляции этапов Формулы-1. Напомним, Королеву автоспорта в Украине не показывают с 2012 года.

В этом сезоне трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный и будут охватывать весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и сами гонки.

При этом за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Телеканал Первый автомобильный доступен на спутниковом телевидении (AMOS-2), а также входит в пакет платных платформ Viasat Ukraine, Xtra TV, Megogo, OllTV, Воля и различных кабельных операторов.

Смотрите полное расписание всех гонок сезона 2018 года.