Риккардо назвал фаворита Гран-при Австралии

Пилот Ред Булла уверен, что Мерседес добавит в скорости в Мельбурне.

Гонщик Ред Булл Даниэль Риккардо пилотов Мерседес фаворитам Гран-при Австралии, который пройдет в ближайшие выходные в Мельбурне.

"Я по-прежнему считаю, что в тройку лучших команд Формулы-1 входят Мерседес, Феррари и мы, «ед Булл.

Хочется верить, что борьба окажется плотной, но, вероятно, в эти выходные Мерседес прибавит в скорости и окажется главным претендентом на победу. Надеюсь только, что они оторвутся не слишком сильно", – цитирует Риккардо Crash.

Ранее сообщалось, что на Гран-при Австралии будет три зоны DRS.

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