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На Гран-при Австралии будет три зоны DRS

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Организаторы Гран-при Австралии представили информацию о зонах активации подвижного антикрыла DRS в гонке 2018 года.
На Гран-при Австралии будет три зоны DRS
На Гран-при Австралии будет три зоны DRS
Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о том, что на трассе «Альберт-парк», которая в ближайший уик-энд примет Гран-при Австралии, появится третья зона DRS.

Обычно на автодромах Формулы-1 гоночные чиновники открывают один или два участка, где пилоты могут использовать систему снижения лобового сопротивления (DRS), однако в исключительных случаях и трудностях с обгонами ФИА может расширить зоны DRS или добавить дополнительную.

На Альберт-парке в этом году третья зона DRS появится на отрезке между поворотами 12 и 13, а точка определения расстояния между болидами расположится в 170 метрах перед поворотом 11.

Ранее сообщалось, что в Cети появился новый саундтрек Формулы-1.

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Теги: Гран-при Австралии, DRS, Формула 1, автоспорт
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