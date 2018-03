На Гран-при Австралии будет три зоны DRS

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о том, что на трассе «Альберт-парк», которая в ближайший уик-энд примет Гран-при Австралии, появится третья зона DRS.

Обычно на автодромах Формулы-1 гоночные чиновники открывают один или два участка, где пилоты могут использовать систему снижения лобового сопротивления (DRS), однако в исключительных случаях и трудностях с обгонами ФИА может расширить зоны DRS или добавить дополнительную.

На Альберт-парке в этом году третья зона DRS появится на отрезке между поворотами 12 и 13, а точка определения расстояния между болидами расположится в 170 метрах перед поворотом 11.

Three DRS zones for the Australian GP weekend, one added between Turn 12 and 13 #F1 #AustralianGP pic.twitter.com/UAhNfWYw6w