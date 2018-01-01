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В Cети появился новый саундтрек Формулы-1

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Американский композитор Брайан Тайлер выполнил музыкальную тему для серии "Королевских гонок".
В Cети появился новый саундтрек Формулы-1
В Cети появился новый саундтрек Формулы-1
Getty Images

В Сети опубликовали саундтрек к новому сезону Формулы-1 от американского композитора и дирижера Брайана Тайлера, который привлек к созданию музыкальной композиции Лондонским филармонический оркестр. Руководство Формулы-1 пока что официально не подтвердило новую музыкальную тему. 

Также композицию можно послушать на музыкальной платформе Apple Music, в профайле Брайна Тайлера.

Напомним, что первый старт Формулы-1 запланирован на ближайшее воскресенье, 25-го марта, и состоится в Мельбурне (Австралия).

Ранее сообщалось, что пресс-служба Формулы-1 выпустила промо видео к Гран-при Австралии

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Теги: Формула 1, саундтрек
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