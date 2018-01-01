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Гран-при Австралии: промо видео стартового этапа Формулы-1

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Пресс-служба Формулы-1 выпустила промо видео к Гран-при Австралии.
Пресс-служба Формулы-1 выпустила промо видео к Гран-при Австралии
Пресс-служба Формулы-1 выпустила промо видео к Гран-при Австралии
Getty Images

Официальный канал Формулы-1 в YouTube опубликовал яркий ролик к старту первого этапа "Королевских гонок", который состоится в Австралии. 

"Это для демонов скорости, безумных ученых, фанатиков, которые делают F-1", – такой главный меседж руководства гонок. 

Отметим, что Гран-при Австралии стартует в ближайшее воскресенье, 25-го марта. Смотрите также расписание этапов Формулы-1 на 2018 год.

Ранее сообщалось, что команды определились с выбором шин на Гран-при Австралии

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Теги: Формула-1, промо видео, Гран-при Австралии
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