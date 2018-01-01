Гран-при Австралии: промо видео стартового этапа Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 выпустила промо видео к Гран-при Австралии.
Официальный канал Формулы-1 в YouTube опубликовал яркий ролик к старту первого этапа "Королевских гонок", который состоится в Австралии.
"Это для демонов скорости, безумных ученых, фанатиков, которые делают F-1", – такой главный меседж руководства гонок.
Отметим, что Гран-при Австралии стартует в ближайшее воскресенье, 25-го марта. Смотрите также расписание этапов Формулы-1 на 2018 год.
Ранее сообщалось, что команды определились с выбором шин на Гран-при Австралии.
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